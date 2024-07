Revanš makedonskih odbojkaša u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Kolašinu od Sjeverne Makedonije 3:1 (23:25, 25:23, 25:23 i 25:22), u drugoj pripremnoj utakmici za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Makedonska selekcija revanširala se rivalu za jučerašnji poraz 3:1 (31:29, 25:22, 22:25 i 25:20).

Selektor Ivan Joksimović u drugoj utakmici “poštedio” je kapitena Vojina Ćaćića i srednjeg blokera Luke Babića.

Po dogovoru selektora, odigran je i peti set, koji je crnogorska selekcija igrala u veoma podmlađenom sastavu i uspjela da slavi rezultatom 25:20.

Najefikasniji u crnogorskom timu bio je Matija Ćinćur sa 12 osvojenih poena, dok su po poen manje dodali po Đorđe Jovović i Milutin Pavićević.

Crnu Goru narednog petka i subote očekuju prijateljske utakmice protiv selekcija Mađarske u Kolašinu.

