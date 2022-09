Rekreativna trka Fan ran 3. oktobra

Podgorica, (MINA) – Rekreativna trka Fan ran /Fun run/ na 3.000 metara biće održana 3. oktobra u Podgorici, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da u saradnji sa Atletskim savezom četvrti put organizuju trku povodom obilježavanja Evropske nedjelje sporta.

Start trke predviđen je sa Brda Gorica, a cilj na Trgu Argentina.

“Cilj trke je uključiti što veći broj građana koji će, zajedno sa profesionalnim sportistima, kroz navedenu trku poslati poruku značaja bavljenja fizičkim aktivnostima”, saopšteno je iz ministarstva.

Navodi se da će centralni događaj Evropske nedjelje sporta pod nazivom Be active village biti održan 6. oktobra, od 17 do 20 sati kod Sportskog centra Morača.

“Predviđeno je da na oko 25 promo punktova Crnogorski olimpijski i Paraolimpijski komitet i nacionalni sportski savezi dijele promo materijale i organizuju aktivnosti kroz koje će svi zajedno dati doprinos popularizaciji i afirmaciji sporta”, piše u saopštenju.

U okviru manifestacije planirana je i revijalna biciklistička trka Be active ride a bike 9. oktobra u Kotoru.

“Cilj projekta je da se građani uključe u revijalnu biciklističku trku koju će voziti zajedno sa reprezentativcima u bicklizmu i kroz navedenu aktivnost pošalju poruku značaja bavljenja sportskim aktivnostima”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Prvi BeActive Ambassador u Crnoj Gori je nekadašnja rukometašica Ana Milačić.

