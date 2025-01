PSV Ajndhoven pobijedio u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras u Beogradu od PSV Ajndhovena 3:2, u utakmici sedmog kola Lige šampiona.

Maksimalan učinak zadržao je Liverpul, koji je pred svojim navijačima savladao Lil 2:1.

Do pobjede nakon velikog preokreta došla je Barselona, koja je u Lisabonu pobijedio Benfiku 5:4.

Atletiko je u Madridu pobijedio Bajer Leverkuzen 2:1, Klub Briž i Juventus igralisu 0:0, Bolonja je pred svojim navijačima slavila protiv Borusije Dortmund 2:1, dok je Slovan u Bratislavi izgubio od Štutgart 3:1.

Ranije danas, Atalanta je u Bergamu savladala Šturm 5:0, dok je Monako bio bolji od Aston Vile 1:0.

Ostali mečevi na programu su sjutra. Sastaće se_ Lajpcig – Sporting, Šahtjor – Brest (18.45), Real – Salcburg, Pari Sen Žermen – Mančester siti, Sparta – Inter, Arsenal – Dinamo Zagreb, Seltik – Jang bojs, Fejenord – Bajern i Milan – Đirona (21.00).

