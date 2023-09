Primorac slavio na startu protiv Panatinaikosa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca ostvarili su pobjedu na startu kvalifikacionog turnira za plasman u grupnu fazu Eurokupa.

Primorac je večeras u Kotoru, u prvom kolu, savladao grčki Panatinaikos 8:7.

Dvostruki strijelci u pobjedi Primorca bili su Draško Brguljan, Marko Mršić i Petar Ćetković, dok su po gol postigli Marko Gopčević i Nemanja Vico.

U atinskom timu najbolji je bio Joanis Agorcas sa četiri gola.

Primorac će u drugom kolu, sjutra u 18 sati, igrati sa Terasom.

U subotu sastaće se sa Hanoverom, dok je za nedjelju, posljednjeg dana turnira, zakazan duel sa Peristerijem.

Nastavak takmičenja sa kotorskog turnira izboriće dvije prvoplasirane ekipe.

Primorac je sezonu na evropskoj sceni počeo u Ligi šampiona, ali se nakon turnira u Kragujevcu preselio u Eurokup.

