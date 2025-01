Primorac poražen od Novog Beograda

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Kotoru od Novog Beograda 17:8, u 12. kolu regionalne Premijer lige.

To je osmi poraz kotorskog tima, dok je branilac trofeja upisao 12. pobjedu i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičlenja.

Primorac je bolje počeo meč, poveo je 1:0, a vodio je i 2:1 nakon gola Nikole Brkića.

Ostatak meča pripao je gostima.

Serijom 4:0 u drugoj četvrtini gosti su stekli nedostižnih 9:4 i ostatak meča lišili rezultatske neizvjesnosti.

U pobjedničkom timu istakao se Anhelos Vlahopulos sa četiri gola.

U taboru Primorca najefikasniji bio Đorđije Stanojević sa tri, dok je gol manje postigao Savo Ćetković.

