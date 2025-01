Popović: Đer dodatno motivisan zbog remija u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Đer je izuzetno kvalitetan tim, koji će protiv Budućnosti biti dodatno motivisan zbog boda koji je izgubio u Podgorici, kazala je trener podgoričkih rukometašica Bojana Popović.

Đer i Budućnost odigraće u subotu utakmicu 11. kola grupe B Lige šampiona.

Popović je kazala da je Đer tokom sezone podizao formu za finiš, odnosno fajnl-for.

“Znamo koliko su jaki, znamo koliko vrijede, a sigurna sam da će biti maksimalno spremni i fokusirani nakon boda koji smo im uzeli u Podgorici”, kazala je Popović.

Komentarišući poraz u prošlom kolu od Ludvigsburga (26:18) i mali broj postignutih golova, ona je istakla da će pokušati da podignu napadački učinak, navodeći da smatra da je odbrana dovedens do dobrog nivoa.

“Pokušaćemo u Đeru da uvedemo utakmicu u ritam koji nama odgovoru, koliko god to bude moguće, jer fizički i u trčanju jasno je da ne možemo da pariramo”, rekla je Popović.

Gašenje Vajpersa i odustajanje od takmičenja, omogućilo je podgoričkim rukometašicama da se bore za mjesto u osmini finala.

Uoči posljednja četiri meča imaju dva boda manje od Rapida, koga dočekuje u posljednjem kolu.

“Otvorila se mogućnost, možda će duel sa Rapidom u posljednjem kolu biti odlučujući. Motiv je, naravno, povećan, rekla sam djevojkama da uživaju i da pokušamo da iskoristimo šansu”, rekla je Popović.

Ona je saopštila da je za duel sa Đerom pod znakom pitanja nastup Jelene Radivojević.

Popović je kazala da je teže povrijeđena i jedna od najtalentovanijih crnogorskih rukometašica Nina Ramusović.

Ona je pokidala ligamente koljena i slijedi joj višemjesečna pauza.

“Meni je strašno žao, jer je bila na dobrom putu. Nina je veoma vrijedno dijete i sigurna sam da će imati snage da prebrodi i ovo, uz našu pomoć. Njena karijera će se zaustaviti šest-sedam mjeseci, ali može da nauči mnogo i u tom periodu. Može još više da nauči i ojača mentalno, jer će joj mentalna snaga biti potrebna u nastavku karijere”, rekla je Popović.

Ona je naglasila da je tužno što takav talenat mora ponovo da prolazi kroz sve to.

“Sigurna sam da će se vratiti još jača”, kazala je Popović.

Subotnji duel počeće u 18 sati.

