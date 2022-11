Pobjeda SC Derbija u Splitu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Splitu istoimeni hrvatski tim 85:82, u utakmici osmog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je četvrti trijumf i poslije osmog kola ima polovičan učinak u regionalnom takmičanju.

SC Derbi je u Splitu slavio nakon velikog preokreta i zaostatka od 19 poena (58:39) u 25. minutu.

Domaćin je na poluvremenu vodio 51:34.

Gosti su do kraja treće četvrtine smanjio na 65:56, da bi dva minuta i 50 sekundi prije kraja preokrenuli na 78:75.

Domaćin je sa šest vezanih poena Dominika Mavre doveo svoj tim ponovo u vođstvo (81:78) dva minuta prije kraja.

Finiš je pripao SC Derbiju, koji se u neizvjesnoj završnici bolje snašao i došao do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu nio je Loren Džekson sa 22, Flečer Megi je ubacio 18, a Emir Hadžibegović 14 poena.

U domaćem timu dvocifren učinak imali su Luis Saliven sa 26, Dominik Mavra sa 20 i Tajrel Nelson sa 13 poena.

