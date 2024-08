Pobjeda Budućnost Volija protiv Dubaija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Kranjskoj Gori, u kontrolnom meču, ekipu Dubaija 93:83 (16:15, 24:24, 27:22 i 26:22).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 18, Rašid Salejmon je ubacio 17, dok je Mekinli Rajt ubacio 11 poena.

Dvocifren je bio i Flečer Megi sa deset poena.

U ekipi Dubaija, novim članom AdmiralBet ABA lige, bolji od ostalih bili su Leon radošević sa 17 i Danilo Anđušić sa 16, dok je Nejt Mejson meč završio sa 14 poena.

Budućnost je juče poražena od Cedevita Olimpije 93:83.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS