NBA rezultati – Pobjede Nju Orleansa i Jute

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Nju Orleansa savladali su San Antonio 126:117, dok je Juta bila bolja od Vašingtona 120:112, u jutros odigranim mečevima NBA lige.

Nju Orleans je prekinuo seriju poraza od četiri poraza, a najzaslužniji za 19. trijumf ove sezone bio je Si Džej Mekolum sa 40 poena, devet asistencija i osam skokova.

Litvanski as Jonas Valančijunas dodao je 16, Trej Marfi 15 poena.

Dvocifreni su bili i Vili Ernangomez (13) i Herbert Džons (12).

U poraženom sastavu najbolji je bio Džeremi Sočan sa 23 koša, devet skokova i šest asistencija.

Istakao se i Tre Džons sa 19 poena.

Juta je odlučujuću prednost napravila serijom od 13:0, krajem treće i početkom posljednje četvrtine, a do 19. pobjede vodili su je Malik Bizlij sa 25, Džordan Klarkson sa 23 i Lauri Markanen sa 21 poenom.

U ekipi Vašingtona, koja je upisala 11. poraz u 12. meču, bolji od ostalih bili su Bredli Bil sa 30 i Kajl Kuzma sa 21 poenom.

