NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Majamija 113:103, u jutros odigranom meču NBA lige.

Meč je završio sa 29 poena i 12 skokova i ostvario 14. dabl-dabl ove sezone.

U pobjedničkom timu, koji je zabilježio 12. trijumf ove sezone, istakli su se i Demar Derozan sa 24 i Zek Levin sa 21, dok je Kobi Vajt ubacio 14 poena.

U ekipi Majamija najbolji je bio Bem Adebajo sa 27 poena.

Čikago je do pobjede na Floridi došao zahvaljujući seriji 30:7, kada je zaostatak od osam poena pretvoren u prednost od 15 (82:67).

Seriju dobrih rezultata nastavio je Njujork, koji je u Medison Skver Gardenu savladao oslabljeni Golden Stejt 132:94 i upisao osmi uzastopni trijumf.

Domaći tim do 18. trijumfa vodili su Imanuel Kvikli sa 22 i Džejlen Branson sa 21 poenom.

U ekipi Golden Stejta, koja je u Njujorku igrala bez Stefa Karija, Endrjua Viginsa, Andrea Iguodale i Dontea Divinćenca, najbolji je bio Džordan Pul sa 26 poena.

U derbiju večeri Denver je savladao Memfis 105:91 i izjednačio se sa njim na čelu tabele Zapadne konferencije sa po 19 pobjeda i 11 poraza.

U pobjedničkom timu najefikasniji je bio Eron Gordon sa 24, dok je Nikola Jokić meč završio sa tripl-dablom – po 13 poena, skokova i asistencija.

U poražonioj ekipi najbolji je bio Dža Morant sa 35 poena i deset asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su slkedeći rezultati:

Detroit – Juta 111:126

Finiks – Vašington 110:113

