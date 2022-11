Mugoša: Na pobjede protiv Slovačke i Slovenije

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore želi da pobjedama u prijateljskim mečevima sa Slovačkom i Slovenijom završi godinu i počne pripreme za novi kvalifikacioni ciklus za Evropsko prvenstvo, kazao je napadač Stefan Mugoša.

Crnogorska reprezentacija u četvrtak će ugostiti Slovačku, dok je nedjelju očekuje gostuje Sloveniji.

Golgeter japanskog Visela kazao je da su uvijek motivisani kada igraju za reprezentaciju.

“Nikada se to ne mijenja. Imamo dvije utakmice, želimo da ih završimo na najbolji način i počnemo pripreme za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Svi jedva čekamo utakmice”, ističe Mugoša.

Govoreći o selekciji Slovačke i prvom duelu, on je naglasio je cilj pobjeda.

“Pred našim navijačima možemo da igramo sa svima, to smo pokazali mnogo puta. Fokusirani smo kao da je zvanična utakmica”, rekao je Mugoša.

Prema njegovim riječima, prijateljskim mečevima u Podgorici i Ljubljani počinju pripreme za evropske kvalifikacije.

Komentarišući rivale u grupi,u kojoj su Srbija, Mađarska, Bugarska i Litvanija, on je kazao da je grupa zanimljiva, izazovna, ali i teška.

“Srbija ima jak tim, Mađarska je pokazala mnogo u Ligi nacija. Daćemo sve od sebe, a, naravno, nema potcjenjivanja. Nadam se da ćemo se spremiti kako treba, da će nas povrede zaobići, a uz pomoć navijača možemo da ostvarimo dobre rezultate”, rekao je Mugoša.

On vjeruje da, nakon što nijesu uspjeli u prethodnom, uspjeti u narednom ciklusu.

Duel Crne Gore i Slovačke na Gradskom stadionu pod Goricom počeće u 18 sati.

