Mornar Barsko zlato bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata u četvrtfinalu završili su kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona.

Mornar je večeras u Antaliji, na startu kvalifikacionog turnira, poražen od španskog Obradoira 90:56.

Pitanje pobjednika riješeno je več nakon polovine meča, kada je Obradoir stekao prednost od 33 poena (56:23).

Španski tim do pobjede vodio je Džordan Hauard sa 20, dok su Rigoberto Mendosa i Alvaro Munjos meč završili sa po 16 poena.

Najefikasniji u barsoj ekipi bio je Nemanja Vranješ sa 16 poena.

Obradoir će u polufinalu igrati sa poljskom Legijom, koja je bila bolja od švajcarskog Friburga 70:59.

