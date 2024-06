Mladi košarkaši pobijedili Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Mlada muška košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je večeras u Podgorici, u prijateljskom meču, Sjevernu Makedoniju 66:55 (17:11, 15:13, 14:20 i 20:11).

Crnogorska reprezentacija je u dvorani Verde dobro otvorila meč i već nakon pet minuta vodila je 12:4.

Održavala je prednost do treće dionice, kada su gosti nakon serije 7:0 prišli na 32:31, a nakon 30 minuta bilo je 46:44.

Uslijedila je igra koš za koš, a u 35. minutu bilo je 54:53.

Presudila je serija od 10:0 za 66:55.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Vladimir Sudar sa 15, Danilo Lacmanović je ubacio 12, a Janković deset poena.

Kod Sjeverne Makedonije najefikasniji bio je Stojanoski sa 15 koševa,

