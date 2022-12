Maroko u polufinalu, Portugal eliminisan

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Maroka plaasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva u Kataru.

Maroko je danas na Al Tumana stadionu, u četvrtfinalnom meču, savladao Portugal 1:0.

Do istorijskog uspjeha došao je golom Jusufa En-Nesirija u 42. minutu.

Maroko je prva afrička reprezentacija u polufinalu šampionata svijeta.

Rival Maroka u polufinalu biće bolji iz večerašnjeg duela Francuske i Engleske.

Prvi polufinalni par čine Hrvatska i Argentina.

Polufinalni mečevi na programu su 13. i 14. decembra.

