Lazović objavila spisak za EHF sedmicu

Podgorica, (MINA) – Nova selektorka ženske rukometne reprezentacije Suzana Lazović objavila je danas spisak igračica za EHF sedmicu, koja je na programu od 23. do 28. septembra.

Na prvo okupljanje računa na 24 rukometašice.

Biće to početak uigravanja za Evropsko prvenstvo koje će od 28. novembra do 15. decembra biti odigrano u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Na spisku selektorke Lazović su četiri debitantkinje – krilo francuskog Rena Milica Trifunović i pivot rumunskog Minaura Andrijana Tatar, kao i juniorske reprezentativke Sara Burić i Ivana Vujadinović.

U nacionalni tim vraćaju se srednji bek Rapida iz Bukurešta Milena Raičević, kao i golmanka Ljubica Glendža, a na spisku su igračice koje su nastupale na Svjetskom prvenstvu u decembru, kao i kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Parizu koji je održan u aprilu.

Na ovom okupljanju sa „lavicama“ će biti i igračica rumunskog ĆSM Bukurešta Đurđina Jauković, koja bi uskoro trebalo da se vrati na teren, nakon što se oporavila od teške povrede.

Golmanka Marta Batinović nedavno se vratila među stative nakon oporavka od teške povrede koju je doživjela na decembarskom Svjetskom prvenstvu, ali će biti pošteđena ove reprezentativne akcije, u dogovoru sa stručnim štabom, imajući u vidu to da neće biti kontrolnih utakmica tokom EHF sedmice.

Na spisku su:

Golmanke – Marina Rajčić, Armel Atingre i Ljubica Glendža;

Krila – Ivona Pavićević, Dijana Mugoša, Nađa Kadović, Ivana Vujadinović, Nina Bulatović i Milica Trifunović;

Pivoti – Tatjana Brnović, Ivana Godeč, Bobana Olteanu i Andrijana Tatar;

Bekovi – Đurđina Jauković, Jelena Radivojević,

Sara Burić, Milena Raičević, Matea Pletikosić,

Itana Grbić, Tanja Ivanović, Jelena Vukčević, Katarina Džaferović, Đurđina Malović i Nikolina Marković.

Crnogorske rukometašice naredne sedmice treniraće u Podgorici, a do Evropskog prvenstva krajem novembra, imaće još jedno okupljanje u oktobru.

Na EHF Euro 2024, Crna Gora će igrati u grupi u Debrecinu, a rivali će biti Srbija, Rumunija i Češka.

Dvije prvoplasirane selekcije izboriće plasman u glavnu rundu.

Crnogorskoj reprezentaciji biće to osmo učešće na kontinentalnoj smotri na koju dolazi kao bronzana sa posljednjeg EHF Euro 2022 čiji je jedan od domaćina bila i Podgorica.

