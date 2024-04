Komatina srebrni u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Junior podgoričkog tekvondo kluba Olimp, Ognjen Komatina, kao osvojio je srebrnu medalju na turniru E2 ranga Hereja open u Sofiji.

On je u finalnom meču kategorije do 68 kilograma poražen od predstavnika Grčke 2:0.

Komatina je, kao prvi nosilac turnira, bio slobodan u prvom kolu, dok je u naredne dvioje borbe, protiv reprezentativaca Grčke i Velike Britanije, izborio finale.

Osvajanjem srebrog odličja obezbijedio je novih 12 poene za Svjetsku i Evropsku rang listu.

Turnir u Sofiji okupio je oko 400 takmičara.

