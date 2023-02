Knežević na turniru na Majorci

Podgorica, (MINA) – Talentovani crnogorski teniser Simon Knežević učestvovaće na juniorskom ITF turniru u Manakoru, na Majorci.

Knežević je završne pripreme za nastup na turniru odradio u Akademiji Rafaela Nadala, koja se nalazi u tom gradu.

U Akademiji se za nastavak ATP sezone se priprema i sedmi teniser svijeta, Kanađanin Feliks Ože Alijasim.

Kneževića na startu turnira na Majorci danas očekuje duel protiv Italijana Matea Kovata.

Crnogorski teniser, član Teniskog kluba Nikšić, krajem januara osvojio je ITF turnir u Širokom Brijegu, u konkurenciji dublova.

U pojedinačnoj konkurenciji zaustavljen je u četvrtfinalu.

