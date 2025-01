Kiz pobjednica Australijan opena

Podgorica, (MINA) – Američka teniserka Medison Kiz pobjednica je Australijan opena u Melburnu.

Ona je danas u finalnom meču, na Rod Lejver areni, savladala Arinu Sabaljenku 2:0, po setovima 6:3, 2:6 i 7:5.

Do prve grend slem titule 19. teniserka svijeta došla je nakon dva sata i dva minuta igre u finalnom duelu.

Kiz je u Melburnu igrala svoje drugo grend slem finale, nakon US opena 2017. godine.

Sabaljenka, vodeća svjetska teniserka, prethodne dvije godine osvajala je trofej u Melburnu,

Kiz je u četvrtfinalu bila bolja od Jeline Svitoline, a u polufinalu eliminisala je drugu teniserku svijeta Igu Sfjontek.

Za trofej će sjutra igrati Janik Siner i Aleksander Zverev.

