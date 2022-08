Kadetkinje za 17. mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće za 17. mjesto na Svjetskom prvenstvu za igračice do 18 godina u Sjevernoj Makedoniji.

Crnogorske rukometašice savladale su danas u Skoplju, u razigravanju za plasman od 17. do 20. mjesta, selekciju Slovenije 31:24.

U posljednjem meču na prvenstvu igraće protiv boljeg iz duela Farskih Ostrva i Španije.

To je četvrta pobjeda izabranica trenera Maje Savić na planetarnoj smotri, a ostvarile su i po remi i poraz.

Najefikasnija u pobjedi protiv Slovenije bila je Jelena Vukčević sa sedam golova, dok je Nađa Micevski šest puta zatresla protivničku mrežu.

Istakla se i Nikolina Marković sa četiri, dok su po gol manje postigle Lana Pavićević i Tamara Radonjić.

