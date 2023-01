Kadetkinje izgubile i od Grčke

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Ankari od Grčke 3:0 (25:13, 25:21 i 25:4), u utakmici drugog kola prve runde Zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za odbojkašice do 17 godina.

To je drugi poraz crnogorskih odbojašica na turniru, nakon što su juče na startu izgubile i od Turske 3:0 (25:6, 25:10 i 25:16).

Grčka je do trijumfa došla nakon 62 minuta igre.

Za odbojkašice Crne Gore slijede dva dana odmora, a u nedjelju igraće za peto mjesto.

Protivnik Crnoj Gori biće poznat u subotu nakon duela između trećeplasirane i četvrtoplasirane selekcije grupe B, vjerovatno Kosova i Moldavije.

Pobjedom bi izabranice selektora Mladena Miladinovića izborile plasman u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS