Kadeti pobijedili Hrvatsku i izborili opstanak

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Skoplju selekciju Hrvatske 72:65 i izborila opastanak u A diviji Evropskog prvenstva za igraće do 16 godina.

To je prvi trjumf crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon što su u grupi, u prvoj fazi takmičenja, izgubili od Sjeverne Makedonije 69:62, Španije 74:66 i Grčke 79:45, a u osmini finala od Italije 78:72.

Crnogorsku selekciju do pobjede u razigravanju za plasman od devetog do 16. mjesta vodio je David Mirković 24, Andrija Jošović dodao je 18, dok je Aljoša Drašković meč završio sa 11 poena.

U hrvatskoj selekciji Ivan Volf je ubacio 15, a poen manje Vito Perković.

Crnogorski košarkaši u nastavku šampionata igraće za plasman od devetog do 12. mjesta, a prvi rival, u petak u 21 sat, biće bolji iz duela Holandije i Poljske.

