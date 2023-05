Jadran upisao drugi trijumf protiv Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su u Kotoru ekipu Primorca 10:8 i poveli 2:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Jadran je prvi duel u Herceg Novom dobio 11:5.

Hercegnovski tim do drugog trijumfa vodio je Lazar Vukićević sa tri gola, po dva postigli su Vasilije Radović i Pavel Halturin, a po jedan Danilo Radović, Uroš Vučurović i Jovan Vujović.

U kotorskom timu najbolji je bio Filip Gardašević sa pet golova.

U finalnoj seriji igra se na tri dobijena meča.

Naredna utakmica biće odigrana 4. maja u Kotoru.

