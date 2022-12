Jadran najbolji u Dubrovniku

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana, igrači rođeni 2005. godine i mlađi, pobjednici su turnira u Dubrovniku, a trofej su osvojili sa maksimalnim učinkom.

Hercegnovski tim do prvog prvesta došao je pobjedama protiv Katara 22:3, Budućnosti 19:6, Primorca 16:13, KPK sa Korčule 17:13 i domaći Jug 10:7.

Ekipu Škvera sa klupe predvodio je Jova Vuksavića.

Uspjeh Jadrana upotpunio je Strahinja Gojković koji je proglašen za najkorisnijeg igrača turnira, dok je Dušan Vuković najbolji golman.

