IMZE – Košarkašice u finalu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale Igara malih zemalja Evrope.

Crnogorske košarkašice su danas u polufinalnom meču savladale Kipar 78:44.

Izabranice selektorke Jelene Škerović od istih protivnica senzacionalno su poražene juče, ali je razlika u klasi bila očigledna.

Crnogorske košarkašice su u polufinalu maksimalno ozbiljnim pristupom pokazale koliko su nadmoćne u toj konkurenciji.

U borbi za zlato, u subotu u 14 sati i 30 minuta igraće protiv Luksemburga, koga su na startu turnira pobijedile 64:52.

Po 16 poena u polufinalnoj pobjedi postigle su Milica Jovanović i Bojana Kovačević, 13 je upisala Marija Leković, a 11 Sofija Živaljević.

