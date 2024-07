Gojković zaustavljena u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Bojana Gojković u prvom kolu završila je debitantski nastup na Olimpijskim igarama.

Ona je danas na startu takmičenja u kategoriji do 54 kilograma poražena od Huan Hsiao Ven iz Kineskog Tajpeha.

Bronzana iz Tokija dobila je sve tri runde, iako je Gojković pružila snažan otpor.

Budvanka je meč odradila hrabro, nije uzmicala i snažno je pogađala rivalku, ali nedovovljno za iznenađenje i pobjedu.

