Đoković ubjedljiv na startu

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo olimpijskog turnira u Parizu.

Đoković, koji je postavljen za prvog nosioca, pobijedio je danas Australijanca Metjua Ebdena 2:0 (6:0 i 6:1).

Do pobjede došao je nakon svega 53 minuta igre.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Rafaela Nadala i Mađara Martona Fučoviča.

