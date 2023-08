Đinović bez finala, 12. u kvalifikacijama

Podgorica (MINA) – Crnogorski parastrijelac Milan Đinović nije uspio da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Roterdamu, u disciplini vazdušna puška.

On je danas u kvalifikacijama u kategoriji SH1 R3 mix završio na 12. mjestu sa rezultatom 630.5.

Đinović je u Roterdamu potvrdio minimalnu kvalifikacionu normu za Paraolimpijske igre u Parizu.

U kvalifikacijama nastupilo je 29 strijelaca, od kojih je osam izborilo plasman u finale.

Đinović je u Roterdamu debitovao na šampionatima Evrope.

Njegov trener Željko Božović kazao je da je ponosan na Đinovića i na njegov nastup u Roterdamu.

“Za plasman u finale odlučivale su nijanse. Za nastavak takmičenja bilo je potrebno pogoditi 632 kruga. Đinović je u kvalifikacijama pogodio njegov drugi najbolji rezultat u karijeri od (630.5). To potvrđuje kvalitetan rad”, kazao je Božović.

On očekuje da će, ukoliko nastavi sa dosadašnjim radom i pristupom, biti veoma konkurentan sljedeće godine na Evropskom prvenstvu i da će se umiješati u borbu za direktan plasman na Paraolimpijske igre.

“Nastup parastreljačke reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Roterdamu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih u 2023.godini”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

