Dinar: Čast biti selektor Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Imenovanje za selektora Crne Gore je velika čast, a cilj je jasan – plasman na Evropsko prvenstvo 2026. godine, kazao je novi selektor muške rukometne reprezentacije Didije Dinar.

On je naglasio da će, uz predanost, naporan rad i međusobno razumijevanje, učiniti sve da se crnogorski tim podigne na najviši nivo i ispuni očekivanja saveza.

Dinar će debi na klupi imati 6. novembra protiv Finske u Podgorici na startu kvalifikacija za EHF Euro 2026.

Govoreći kako je došlo do saradnje, on je kazao da je imao odlične odnose sa Rukometnim savezom Crne Gore, naročito sa predsjednikom Petrom Kapisodom.

“Obojica smo bili igrači i protivnici na terenu, sada smo dio istog tima, on kao predsjednik, a ja kao selektor. Dodatno, zadržao sam odlične odnose sa bivšim selektorima, što mi je dalo mogućnost da dobro pratim rezultate Crne Gore. Prošle godine imao sam čast da pozovem crnogorsku reprezentaciju na kamp na Gvadalupeu, što je bilo iskustvo koje je ojačalo naše veze i konsolidovalo našu profesionalnu razmjenu”, rekao je Dinar u izjavi sa portal RSCG.

On je istakao da je biti trener na međunarodnom nivou i učestvovati u takvim duelima, sa visokim ulozima, uvijek je jedinstvena prilika i iskustvo više.

“Vrijednost tih iskustava leži u bliskosti razvijenoj sa igračima i razmjenama sa drugim trenerima na ovom nivou. Te interakcije pomažu nam da bolje razumijemo dinamiku igre i dobijemo vrijedne informacije”, rekao je Dinar.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima kvalitetne igrače, od kojih neki igraju u vrhunskim evropskim ligama.

“Cilj je izgraditi što konkurentniju ekipu. Na međunarodnom nivou, vrijeme je ograničeno, a očekivanja su velika. Stoga je ključno biti pragmatičan kako bi pronašli najbolje kombinacije i iskoristili potencijal igrača na svakoj poziciji”, rekao je Dinar.

Govoreći o ambicijama, trofejni rukometaš i stručnjak kazao je da je Rukometni savez svjestan važnosti povratka na međunarodnu scenu.

“Od nas očekuje da učinimo sve da taj cilj i ostvarimo. Odnos koji smo izgradili kroz razmjenu i zajednički rad biće ključan za jačanje tima. Uz predanost, naporan rad i međusobno razumijevanje, učinićemo sve da crnogorski tim podignemo na najviši nivo i ispunimo očekivanja Saveza”, rekao je Dinar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS