Darko Pešić sjutra na SP u Glazgovu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Darko Pešić nastupiće sjutra u Glazgovu na 19. dvoranskom prvenstvu svijeta.

Pešić će se takmičiti u trci na 60 metara sa preponama.

Kvalifikacije za tu disciplinu na programu su u deset sati i deset minuta.

Pešić će biti jedini predstavnik Crne Gore na šampionatu, nakon što je Marija Vuković zbog povrede i operacije stopala bila primorana da odustane.

Šampionat u Glazgovu okupiće 651 atletičara iz 133 države svijeta, koji će se takmičiti u 26 disciplina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS