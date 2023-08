Damjanović završio karijeru

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji crnogorski fudbalski reprezentativac, Dejan Damjanović, saopštio je danas da završava igračku karijeru.

Odluku je objavio na svom Instagram profilu.

Damjanović je u karijeri igrao za Sinđelić, Železnik, Bežaniju, Al-Ahli, Inčon, Seul, Đangsu, Peking, Suvon, Daegu i Kiči iz Hongkoga.

Sa 42 pogotka najbolji je strijelac u istoriji azijske Lige šampiona, a sa Seulom je 2013. godine igrao u finalu tog takmičenja.

U dresu Seula tri puta je osvojio titulu Južne Koreje.

Nekoliko puta je bio u idealnom timu azijske Lige šampiona i K lige, bio je i najbolji strijelac u Južnoj Koreji, a 2012. godine i najbolji igrač.

Najbolji strijelac bio je i u Hongkongu, a sa Kičijem je osvojio dvije titule.

Za reprezentaciju Crne Gore je debitovao 16. oktobra 2008. godine protiv Italije.

U dresu sa crnogorskim grbom odigrao je 31 utakmicu i postigao osam pogodaka.

Bio je strijelac dva puta protiv Engleske, a pogađao je protiv Poljske, Kipra, Ukrajine.

Posljednju utakmicu u dresu reprezentacije odigrao je protiv Moldavije 2015. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

“Nevjerovatno, ali došao je i ovaj dan. Poslije 25 godina profesionalnog igranja, vrijeme je da kažem hvala fudbalu. Od sada ću uživati u njemu van terena”, napisao je Damjanović na Instagramu.

On se zahvalio svim klubovima za koje je igrao, trenerima, saigračima i navijačima na stalnoj podršci, strpljenju i razumijevanju.

“Hvala Aziji i posebno Južnoj Koreji koja je sve to učinila mogućim i podarila mi nezaboravne momente. Hvala i mojoj familiji, supruzi koja me pratila, podržavala i bila moja najveća snaga”, napisao je Damjanović.

