Crnogorski vaterpolisti u četvrtfinalu SP

Podgorica, (MINA) – Vatepolo reprezentacija Crne Gore palsirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva za igrače do 18 godina u Argentini.

Crna Gora je večeras u Buenos Ajresu, u osmini finala, pobijedila Tursku 11:8 (2:2, 3:3, 3:1 i 3:2).

Mladi vaterpolisti odlučujuću prednost stekli su u trećoj četvrtini, kada su serijom od 3:0 poveli 8:5.

Dvostruki strijelci u pobjedi Crne Gore bili su Draško Samardžić, Srđan Janović i Strahinja Gojković, dok su po gol postigli Tadija Matijašević, Danilo Stupar, Nikola Petrović, Tim Perov i Miljan Bošković.

Rival u polufinalu biće im Hrvatska, u noći između nedjelje i ponedjeljka, sat i 30 minuta poslije ponoći.

