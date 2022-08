Crnogorski juniori naredne godine u B diviziji

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da izbori opstanak u A diviziji Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

Crnogorski košarkaši su danas u Izmiru, u meču za plasman od 13. do 16. mjesta, poraženi od Makedonije 65:62.

Ekipa selektora Vasa Milovića bez pobjede je u dosadašnjem dijelu šampionata, a upisala je šest poraza.

U grupnoj fazi izgubila je sva tri meča, a poražena je i u osmini finala i razigravanju za plasman od 9. do 16. mjesta.

Prije Makedonije crnogorski juniori izgubili su u grupi od Litvanije 75:56, Hrvatske 67:56 i Italije 76:41, a u osmini finala od Srbije 80:56.

Bolja je u razigravanju bila i Poljska 74:68.

Crnogorskim košarkašima slijedi borba za 15. mjesto protiv Velike Britanije, a meč osim prestiža nema rezultatski značaj.

Crnogorska selekcija bila je blizu prvom trijumfu, u 34. minutu imala je 11 poena prednosti (57:46).

Uslijedio je i veliki preokret Makedonije i serija od 15:2 za vođstvo od 61:59.

Crna Gora je vodila i 62:61, ali je sam finiš pripao rivalu.

U porazu crnogorske selekcije najefikasniji je bio Nikola Glendža sa 17, Amar Hot i Igor Joković ubacili su po 12, a dvocifren je bio i Aleksa Lekić sa deset poena.

