Budva slavila u trećem meču

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve pobijedili su večeras u Mediteranskom sportskom centru ekipu Budućnost voleja 3:1 (22:25, 25:15, 25:16 i 25:19) i poveli 2:1 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Zvanični šampion oba meča u finalnoj seriji dobio je pred svojim navijačima.

U prvom meču bilo je 3:0, dok je u drugom bilo 3:2 za Budućnost.

Najzaslužniji za trijumf bio je Aleksandar Minić sa 20 poena, dok je Balša Radunović dodao 15.

U podgoričkom timu istakao se Adnan Silajdžić sa 16 poena, od toga je 14 zaradio blokom.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Naredni je na programu 24. aprila u Podgorici.

Trofej brani Budva, koja je posljednjih pet godina bila najbolja.

