Budućnost slavila u Baru, Arsenal i Sutjeska neriješeno

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti ostvarili su pobjedu, dok je Sutjeska osvojila samo bod u 18. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Vodeća Budućnost pobijedila je u Baru ekipu Mornara 2:1 i ostvarila 11. pobjedu ove sezone.

Slavila je golovima Marka Bakića u 32. iz jedanaesterca i Zorana Petrovića u 60. minutu.

Bakić je bio strijelac autogola u 73. minutu.

Budućnost je, zahvaljujući remiju Sutjeske, prednost na tabeli povećala na tri boda.

Sutjeska je u Radanovićima igrala sa tivatskim Arsenalom 2:2.

Nikšićki tim poveo je golom Tajrona Konrada u 14. minutu iz jedanaesterca.

Izjednačio je Ivan Bulatović u 53, a novo vođstvo zvaničnom šampionu donio je Dragan Grivić šest minuta kasnije.

Konačan rezultat postavio je Bulatović, svojim drugim pogotkom, u 71. minutu.

Domaći teren odbranio je Petrovac pobjedom protiv Iskre 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Zoran Mikijelj u 83. minutu.

Jezero i Dečić igrali su u Beranama 0:0, a golova nije bilo ni u Bijelom POlju, u duelu Jedinstvo France i pljevaljskog Rudara.

Budućnost je, nakon 18. kola, vodeća na tabeli sa 37 bodova i ima tri više tri više od Sutjeske.

Dečić je treći sa 28, na četvrtom mjestu je Petrovac sa 27, dok dva boda manje ima petoplasirani Arsenal.

