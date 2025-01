Budućnost slavila protiv Dubaija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Dubaija 89:78, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala 13. trijumf, a meč je prelomila u posljednjih pet minuta zahvaljujući trojkama Đorđija Jovanovića, Nikole Tanaskovića i Rašida Sulajmona.

Sulajmon je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 25 poena, Nikola Tanasković je ubacio 17, a Andrija Slavković 12.

U ekipi Dubaija najbolji je bio Avudu Abas sa 19, dok je Danilo Anđušić ubacio 16 poena.

Igrači Budućnosti su tokom meča nosili crni flor, dok su navijači crnogorskog prvaka odali poštu za stradale u prijestonici.

“Vječna slava žrtvama tragedije na Cetinju”, pisalo je na transparentu koji su istakli Varvari.

Sve utakmice ovog kola u regionalnom takmičenju počele su minutom ćutanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS