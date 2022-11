Bokseri Božović i Đinović zlatni u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Filip Božović i Tomislav Đinović osvojili su zlatne medalje na međunarodnom omladinskom turniru Trofej Sarajeva.

Božović je u kategoriji do 54 kilograma, u finalnom meču, pobijedio domaćeg borca Leona Vranješa.

Član Bokserskog kluba Bijelo Polje voljom žrijeba izborio je direktan plasman u finale.

Đinović je u finalnom meču kategorije do 60 kilograma pobijedio Šveđanina Dora Noradiha.

Član Bokserskog kluba Zlatičanin u četvrtfinalnoj borbi pobjedio je Šveđanina Nika Zulavinskija, dok je u polufinalu eliminisao Njemca Marka Fabijana Vostmana.

U kategoriji do 71 kilogram Vito Marinović izgubio je četvrtfinalni meč od Hrvata Ivana Delića, dok Andrija Brajković nije imao protivnika na turniru.

Omladince su na turniru pratili treneri reprezentacije Sergej Kudriavtsev i Mugoša Kovačević.

