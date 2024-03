Berišaj srebrna u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Juniorska tekvondo reprezentativka, Andrea Berišaj, osvojila je srebrnu medalju na G1 turniru u Skoplju.

Članica podgoričkog kluba S3 finalni meč u kategoriji do 63 kilograma izborila je pobjedom

protiv Rosmarin Foged iz Danske i Anje Hrgić iz Bosne i Hercegovine.

U borbi za zlatnu medalju, u neizvjesnom meču, poražena je od Francuskinje Luane Langus.

Od ostalih članova S3, kadetkinja Lana Baletić (do 44) poražena je na startu od Jevangelije Zakardi iz Srbije, dok je junior Vasilije Nestorović (do 59) nakon startnog trijumfa protiv Mistafa Afeća iz Turske, u drugom kolu izgubio od Nikole Kljajića iz Srbije.

“Bio je to naporan dan za sve nas. Naša dva takmičara koja nijesu uspjeli da se izbore za medalju, eliminisana su od prvih nosica koji su na kraju turnira osvojili zlatne medalje. Sjutra na brilište izlaze naši seniori. Prema žrijebu, već u drugom kolu nailazimo na osvajace svjetskih medalja”, rekao je trener podgoričkog kluba S3 Vlado Stanišić agenciji MINA.

Turnir je okupio više od 700 takmičara iz 34 države svijeta.

