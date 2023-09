Bar domaćin Balkanskog prvenstva u triatlonu

Podgorica, (MINA) – Bar će 23. septembra biti domaćin Balkanskog prvenstva u triatlonu, na kojem se očekuje učešće više stotina takmičara, sapšteno je iz Triatlon saveza.

U glavnoj trci učesnici manifestacije plivaće 1,5 kilometara, voziće biciklom 40, a trčati deset kilometar.

Predviđena je i sprint distanca, kao i nadmetanja u disciplinama Elit, do 23 godine i juniora.

Najavljena su i takmičenja za najmlađe.

Organizator manifestacije je Triatlon savez Crne Gore, glavni sponzor kompanija Coinis iz Podgorice, a biće održana uz podršku Opštine Bar i Turističke organizacije tog grada.

