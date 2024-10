Atletski savez nije bio obavješten o raspisivanju konkursa

Podgorica, (MINA) – Atletski savez nije bio obaviješten o raspisivanju konkursa za organizovanje ulične trke Milenium ran, saopšteno je iz Atletskog trkačkog kluba Podgorički maraton, iz kojeg je saopšteno i da da su iznenađeni odlukom da se organizacija dodijeli Triatlon klubu Multisport Akademija Majer.

Sekretarijat za sport saopštio je juče da je Multisport akademija Majer, kao jedina prijavljena sportska organizacija na Konkursu za izbor za organizatora međunarodnog maratona na period od četiri godine, sa urednom i u roku dostavljenom dokumentacijom, dobila povjerenje Glavnog grada da na ulicama našeg grada organizuje tu manifestaciju

Iz podgoričkog kluba podsjećaju da je takvu odluku donijela komisija od tri člana, uz učešće predstavnika Turističke organizacije i dva člana iz Sekretarijata za sport Glavnog grada, navodeći da niko od njih nema dodirnih tačaka sa atletikom.

“Odlučili su na osnovu vizuelne prezentacije Triatlon kluba i dostvljene dokumentacije, kao jedinom koji javio na konkurs. Smatrajući da će dekoracija-brendiranje sa zastavama biti dovoljna za ovu sportsku manifestaciju koja bi svakako morala biti više od rekreacije”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je neshvatljivo da konkursom nije predviđeno da organizator mora biti lice koje će ovu manifestaciju uvrstiti u godišnji kalendar Atletskog saveza, kao i u kalendaru Svjetske atletske federacije.

“Čemu služi takav način organizacije, ako nema validnost u priznavanju rezultata, a za njegovu organizaciju se uplaćuju velika sredstva. Ne znamo što je to – vašar ili prevara mnogih trkača iz regiona koji ne budu upoznati sa tim da ova manifestacija nema legalnost i da njihovi eventualni rekordi ili norme ne mogu bit priznati”, stoji u saopštenju ATK Podgorički maraton.

On su optužili organizatore konkursa da je napisan po mjeri Triatlon kluba Majer i da od prvog konkursa nekome u Sekreterijatu za sport nije bilo stalo za ispravnost, odnosno validnost tog takmičenja.

“I tako smo opet dobili da nam atletskim sportom, odnosno maratonom upravljaju iz Sekreterijata za sport Glavnog grada bez konsultacija sa Atletskim savezom, koji po Zakonu o sportu mora biti uključen, ako se želi validnost manifestacije”, stoji u saopštenju.

Navodi se da poslije 30 godina Podgorica ostaje bez Podgoričkog maratona i da će, kako stoji u saopštenju, biti jedini glavni grad u svijetu koji neće imati svoj atletski maraton.

“Kao što znamo Podgorica je i jedini glavni grad u svijetu koji nema atletsku stazu. Čudi nas odluka Sekretarijata za sport da potpiše Ugovor suprotno Zakonu o sportu, član 92, koji decidno precizira sistem takmičenja, način organizacije sportskih takmičenja u određenoj vrsti sporta koji utvrđuje nacionalni sportski savez sa pravilima i propozicijama”, stoji u saopštenju.

Iz podgoričkog kluba navode da je neshvatljivo da ta manifestacija bude organizovana u terminu kada je trebalo da se održi ovogodišnji Podgorički maraton koji se nalazi u kalendaru Evropske i Svjetske atletske federacije i da u održavanje ove “rekreativne trke” nije bar konsultovan Atletski savez Crne Gore.

