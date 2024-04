Andrea Berišaj osvojila srebrnu medalju

Podgorica, (MINA) – Članica podgoričkog tekvondo kluba S3, Andrea Berišaj, osvojila je srebrnu medalju na turniru G2 klase – Galeb Beograd trofej – Srbija open.

Berišaj je do finala, u konkurenciji više od 1.000 takmičara iz više od 50 država svijeta, stigla pobjedama protiv tri predstavnice Hrvatske.

U prvoj borbi bila je ubjedljiva protiv Lane Sigut.

U borbi za medalju savladala je Leu Jelić, a u polufinalu kategorije do 63 kilograma slavila protiv Eme Zećirović.

U meču za zlato izgubila je od Hrvatice Dore Meštrović

“Imala je težak žrijeb i ozbiljne rivale, naporne borbe, pa je u finale ušla dosta iscrpljena”, rekao je trener podgoričkog kluba S3 Vlado Stanišić agenciji MINA.

On je naglasio da je Berišaj na beogradskom turniru uspjela da ispravi negativanu statistiku mlađih takmicara i nastavi pobjednički niz.

“Berišaj već sjutra očekuje prvenstvo Crne Gore, a sljedeće sedmice pokusaće da osvoji petu uzastopnu G medalju ove godine”, rekao je Stanišić.

Sjutra na boriliste u Beogradu izlaze seniori podgoričkog kluba, a mlađe kategorije imaju državno prvenstvo.

“Sljedeće sedmice učestvujemo na Hereya Open E2 u Sofiji”, rekao je Stanišić.

