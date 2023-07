Pendarovski: Berlinski proces ima nesporne prednosti nad OB

Skoplje, (MINA) – Berlinski proces ima nesporne strukturne prednosti u odnosu na inicijativu Otvoreni Balkan (OB), rekao je predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski.

Pendarovski je, tokom zvanične posjete Albaniji, kazao da je glavna prednost Berlinskog procesa to što su svih šest država Zapadnog Balkana članice te inicijative, dok su samo tri za sada u OB.

Kako prenosi agencija MIA, on je naveo da na Zapadnom Balkanu postoji preko 50 regionalnih inicijativa, koje služe povezivanju naroda i stvaranju uslova za njihov bolji život.

“OB je bila jedna od tih inicijativa i nadam se da će nastaviti da postoji u određenom formatu”, rekao je Pendarovski.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS