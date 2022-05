Ubjedljive pobjede Arsenala i Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri tivatskog Arsenala i pljevaljskog Rudara ostvarili su ubjedljive pobjede u prvim utakmicama baraža za popunu Telekom Prve crnogorske fudbalske lige.

Arsenal je u Tivtu savladao Podgoricu 4:0, golovima Ćetka Manojlovića u 32. iz jedanaesterca i 75, Jasmina Muhovića u 37. i Borisa Došljaka u 51. minutu.

Rudar je na DG areni slavio protiv Mladosti 4:1.

Pljevaljski tim do pobjede vodili su golovima

Dušan Živković u 9, Nikša Vujanović u 30. i 34. i Ognjen Gašević u 48. minutu.

Jedini pogodak za Mladost postigao je Alden Škrijelj u 37. minutu.

Revanš dueli na programu su 3. juna.

Uspješniji timovi iz baraž dvomeča naredne sezone igraće u TPCFL.

