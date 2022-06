Radović bronzani u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Takmičar Kik boks kluba Zeta Matija Radović osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom kupu u Budimpešti.

Radović je u disciplini lou kik, u konkurenciji mlađih juniora (kategorija do 67 kilograma), odlukom sudija na poene poražen u polufinalu od Ukrajinca Artura Vatrenka.

Vatrenko je osvajač bronzane medalje na posljednjem Svjetskom prvenstvu.

Drugi predstavnik Zete, stariji junior Lazar Madžarović, poražen je u četvrtfinalnom meču dicipline lou kik (do 67), odlukom sudija na poene, od ukrajinskog reprezentativca Sergeja Labatjuka.

Ekipu Zete u Budimpešti su predvodili treneri Milan Jovanović i Miodrag Krstić.

Krstić je, komentarišući borbu Radovića, kazao da je bila žestoka od samog starta i da se vođstvo u poenima često mijenjalo.

Presudika je treća runda, najviše zbog njegovog iskustva. Osvojili smo bronzanu medalju i ostaje žal jer smo možda mogli i bolje. Nastavićemo sa napornim radom”, rekao je Krstić agenciji MINA.

Jovanović je naglasio da će iz tog takmičenja izvući pouke, najavio još jači rad i priprema za nova nadmetanja.

“Pripremamo se za Balkansko prvenstvo, koje će 17. juna biti održano u Kraljevu. Očekujemo da na tom takmičenju postignemo značajnije rezultate”, rekao je Jovanović.

Takmičenje u Budimpešti, na kojem je učestvovalo više od tri hiljade takmičara, predstavlja najjaču kik boks smotru nakon prvenstava svijeta i Evrope.

