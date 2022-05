Sudski savjet dao saglasnost da se skine imunitet Jovaniću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sudski savjet dao je saglasnost da se skine imunitet predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću.

To je Vijestima potvrdila predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer.

Sudski savjet je na elektronskoj sjednici jednoglasno donio odluku, jer su sa novim ministrom pravde Markom Kovačem imali kvorum od sedam članova.

