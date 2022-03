Snažan rast indeksa na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su prošle sedmice berzanski indeksi znatno porasli, drugu sedmicu zaredom, što se najviše zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora, dok se na evropskim berzama trgovalo opreznije zbog rata u Ukrajini.

Na Wall Streetu je Dow Jones prošle sedmice porastao 0,3 odsto, na 34.861 bod, dok je S&P 500 skočio 1,8 odsto, na 4.543 poena, a Nasdaq indeks dva odsto, na 14.169 bodova.

Snažan rast S&P 500 i Nasdaq indeksa najviše se zahvaljuje oporavku cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Apple, Intel i Nvidia, prenosi SEEbiz.

Nakon što je snažno porastao za vrijeme koronakrize, posljednjih mjeseci je tehnološki sektor bio pod pritiskom, pa je Nasdaq indeks, koji je prepun tehnoloških dionica, nedavno zaronio u područje ‘medvjeda’, 20 odsto ispod svog prethodnog rekordnog nivoa.

Međutim, posljednjih dana se oporavlja.

„Tržište ‘medvjeda’ predstavlja priliku za kupovinu. Ulagači su konačno zaključili da je to dobra tačka za ulazak na tržište. Nakon dužeg perioda, vide više vrijednosti u tehnološkom sektoru”, objasnio je direktor u firmi Longbow Asset Management, Jake Dollarhide.

Znatnije su porasle i cijene dionica banaka, kojima odgovara okruženje s višim kamatnim stopama.

Naime, kako bi suzbila inflaciju, američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) nedavno je povećala ključne kamate 0,25 postotnih bodova, a sve je jasnije, po komentarima niza zvaničnika Fed-a, da će banka na narednoj sjednici u maju povećati kamate daljih 0,5 postotnih bodova.

A zbog toga će porasti troškovi zaduživanja potrošača i mnogih poslovnih sektora, pa se očekuje usporavanje rasta ekonomije.

Međutim, ulagače su ohrabrili dobri pokazatelji s tržišta rada. Prošle sedmice je broj novih zahtjeva za pomoć nezaposlenima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pao na najniži nivo u 52 godine, što pokazuje da se zbog rasta privrede nezaposlenost i dalje smanjuje.

U fokusu ulagača bio je prošle sedmice i sastanak NATO-a, lidera Evropske unije i Grupe G7 najvećih svjetskih ekonomija u Briselu o invaziji Rusije na Ukrajinu, koja je ušla u drugi mjesec.

Lideri Zapada dogovorili su da će povećati vojnu pomoć Ukrajini i pojačati sankcije Rusiji.

Zbog rata u Ukrajini, na evropskim berzama se prošle sedmice trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,1 odsto, na 7.483 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,75 odsto, na 14.305 poena, a pariski CAC jedan odsto, na 6.553 boda.

Na Tokijskoj berzi je Nikkei indeks skočio 4,9 odsto, na 28.149 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS