Procjena IEA-e podigla cijene nafte iznad 101 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima iznad 101 USD nakon što je Međunarodna agencija za energiju (IEA) procijenila da bi sankcije u aprilu mogle snažno pogoditi snabdjevanje iz Rusije.

Na londonskom tržištu barel je poskupio 1,47 USD u odnosu na prethodno zatvaranje, na 101,38 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,5 USD višoj cijeni, od 98,94 USD.

Trgovci su se usredsredili na procjenu Međunarodne agencije za energiju (IEA) da bi tržište u aprilu zbog sankcija i ustručavanja kupaca moglo ostati bez tri miliona barela ruske nafte dnevno.

“Gubitak bi mogao biti još i veći budu li zabrane i javna osuda pojačani”, naglasila je IEA u izvještaju, snizivši istovemeno i procjenu potražnje u ovoj godini.

Sniženu procjenu potražnje zasjenio je ipak manji broj novozaraženih covidom 19 u Kini u prošlom danu, koji su na tržištu protumačili kao najavu kontinurano snažne potrošnje. Trgovce su uplašile nove kineske mjere suzbijanja zaraze.

Tržište pažljivo prati i pregovore Ukrajine i Rusije o primirju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je da mišljenja na razgovorima Ukrajine i Rusije sada zvuče realnije, ali da treba vremena. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da su blizu dogovora o nekim spornim pitanjima.

Podršku cijenama pružaju i očekivanja da će izvještaj američke vlade pokazati pad zaliha u prošloj sedmici, za 1,4 miliona barela.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak koštao 102,86 USD, što znači da je pojeftinio 7,81 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja.

