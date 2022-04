Prijave za podršku mladim poljoprirednicima do 10. maja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je sve zainteresovane mlade poljoprivrednike da se do 10. maja prijave na javne pozive za dodjelu podrške razvoju i pokretanju poslovanja.

“Javni pozivi su rezultat politike Ministarstva koje je prepoznalo značaj mladih ljudi u razvijanju poljoprivredne proizvodnje, povećanju površina obradivog zemljišta, ali i smanjenju trenda depopulacije ruralnih područja”, navodi se u saopštenju.

Ova mjera podrške šansa je za mlade ljude, starosti od 18 do 40 godina.

U slučaju poziva koji se odnosi na podšku razvoju poslovanja, mladi poljoprivrednici moraju biti upisani u registre poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednih osiguranika i imati izmirene sve obaveze po tom pitanju za prošlu godinu.

U slučaju drugog poziva, koji se odnosi na podršku pokretanju poslovanja, aplikanti mogu biti nezaposleni mladi poljoprivrednici koji imaju završenu srednju poljoprivrednu/veterinarsku školu ili završen poljoprivredni/biotehnički/veterinarski fakultet, a koji posjeduju ili imaju poljoprivredno zemljište u zakupu, da započnu sopstveni biznis u oblasti poljoprivrede.

Kroz javne pozive podržava se kupovina stoke i sadnog materijala i adaptacija i/ili rekonstrukcija objekata, plastenika i drugih pomoćnih objekata.

Korisnici mjere, takođe, mogu podizati nove i/ili revitalizovati i modernizovati postojeće višegodišnje zasade.

Podržava se i nabavka košnica, namjenske opreme i mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kao i protivgradne mreže.

Podršku mogu ostvariti na osnovu podnošenja zahtjeva za odobravanje biznis plana, koji je sastavni dio javnog poziva.

U okviru zahtjeva dat je obrazac biznis plana, koji zainteresovani mladi ljudi popunjavaju i podnose Ministarstvu. U njemu detaljno opisuju aktivnosti koje će sprovoditi.

Ministarstvo odbrava zahtjeve koji ispunjavaju kriterijume propisane javnim pozivom i mladom poljoprivredniku dodjeljuje mentora iz direkcija za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji ili u oblasti stočarstva, koji će pratiti realizaciju aktivnosti koje su navedene u biznis planu.

Maksimalna podrška koju mogu ostvariti po odobrenom biznis planu, odnosno po jednom mladom poljoprivredniku, iznosi do sedam hiljada EUR u slučaju podrške razvoju poslovanja, odnosno do deset hiljada EUR kod pokretanja poslovanja.

Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamke sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu.

