Neto dobit 800 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neto dobit Crnogorskog Telekoma iznosila je u prvom kvartalu ove godine 800 hiljada EUR, što je oko 50 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopšteno je iz kompanije.

Iz te telekomunikacione kompanije su kazali da je prvi kvartal ove godine obilježilo tržišno liderstvo u postpejdu, rast korisnika optike i fiksnih servisa, kao i rast ukupnih prihoda i profitabilnosti.

„Telekom je uz to u istom kvartalu prvi u Crnoj Gori lansirao komercijalnu 5G mrežu, trenutno dostupnu građanima Podgorice i nastavio sa značajnim unapređivanjem kapaciteta i dostupnosti svoje optičke i mobilne mreže širom Crne Gore“, saopšteno je iz kompanije.

Rast prihoda od 2,8 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine uslovljen je boljim rezultatima i u dijelu maloprodajnih i veleprodajnih usluga.

Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), isključujući posebne uticaje i nakon najma, u prvom kvartalu ove godine iznosila je 6,8 miliona EUR.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da su tehnološko liderstvo u prethodnom kvartalu zadržali puštanjem u rad prve komercijalne 5G mreže u zemlji, i to na četiri lokacije u glavnom gradu Crne Gore, čime su napravili još jedan značajan iskorak u razvoju infrastrukture i stvaranju uslova za razvoj inovacija i privrede u zemlji.

„Riječ je o prvoj fazi širenja 5G mreže, koju nastavljamo i u narednom periodu i planiramo da obuhvatimo više crnogorskih gradova na jugu i sjeveru zemlje“, naveo je Udovičić.

Uz to, kako je podsjetio, Telekom je započeo veliki projekat modernizacije mobilne mreže i pojačavanje njenih kapaciteta na 80 lokacija u Crnoj Gori, koristeći na najbolji način frekvencije iz spektra koj je kompanija zakupila na decembarskoj aukciji, i unapređujući tehnologiju koja im je već na raspolaganju.

„Korisničko iskustvo i brzina i kapacitet mreže su nerazdvojni, što će se naročito pokazati u predstojećoj sezoni, u kojoj očekujemo značajan broj turista i novih korisnika naše mreže“, kazao je Udovičić.

Osim tržišnog liderstva u oba segmenta mobilnog postpejda – rezidencijalnom i poslovnom, Crnogorski Telekom je, kako su saopštili njegovi predstavnici, na kraju prvog kvartala ove godine zadržao prvo mjesto i po broju korisnika mobilnog interneta.

Tako je bilo aktivno 266 hiljada postpejd SIM kartica, što je sedam odsto više u odnosu na prvi kvartal prošle godine. Broj aktivnih pripejd kartica iznosio je 113 hiljada, a broj korisnika mobilnog interneta porastao je deset odsto i iznosio je 224 hiljade.

Broj korisnika na optici porastao je 16 odsto i iznosio je 29,5 hiljada, dok je broj TurboDSL korisnika porastao šest odsto u odnosu na uporedni period prošle godine i iznosio je 34,5 hiljada.

Zabilježen je i rast u broju korisnika TV usluga u iznosu od pet odsto, dok je broj korisnika usluga širokopojasnog interneta porastao dva odsto.

Osim rada na mreži, u Telekomu su prvi kvartal posvetili i radu na novoj ponudi za korisnike.

„Zbog toga smo u prvom kvartalu ljudske resurse usmjerili s jedne strane ka osvježavanju postpejd portfolija, kako bismo ponudili veću raznovrsnost sve zahtjevnijim korisnicima u zemlji, a s druge strane ka pripremi procesa i digitalnih alati za osiguranje čim efikasnijeg opsluživanja naših operacija“, saopštio je Udovičić.

On je rekao da u Telekomu teže ka tome da izgrade kompaniju u kojoj će i korisnicima i zaposlenima sve što im je potrebno biti dostupno u nekoliko klikova.

„Samo digitalizacijom procesa s oba kraja možemo ubrzati procese i ostvariti dobre poslovne rezultate. Samo zadovoljni zaposleni mogu dovesti do zadovoljnih korisnika“, zaključio je Udovičić.

