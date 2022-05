Neće donijeti odluku bez dogovora sa sindikatima i poslodavcima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada neće donijeti nijednu odluku u vezi sa radnom ili neradnom nedjeljom sa kojom nijesu saglasni sindikati i poslodavci, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Ni Vlada, niti ja, nećemo donijeti nijednu odluku u vezi sa radnom ili neradnom nedjeljom sa kojom nijesu saglasni sindikati i poslodavci“, saopštio je Đurović u emisji Link na Radiju Crne Gore.

On je podsjetio da Crna Gora nema potpisan Opšti kolektivni ugovor (OKU), ocjenjujući da je to za radnike katastrofalno, prenosi portal RTCG.

“Oni su na neki vještački način već dvije godine bez ikakvih prava. Građani moraju da znaju da odluku o radnoj ili neradnoj nedjelji ne donosi ministar ili Vlada bez konsultacija sa socijalnim partnerima”, rekao je Đurović.

Prethodne dvije godine, kako je rekao, socijalni partneri nijesu mogli da nađu zajednički jezik, zbog čega nije potpisan OKU.

“Ako neko misli da tako treba da se nastavi i dalje, ja se sa tim ne slažem. Zadatak je da se uspostavi dijalog koji je potreban u svim segmentima društva”, poručio je Đurović, navodeći da će on kao ministar podržati sve što dogovore socijalni partneri.

Kada je u pitanju neradna nedjelja, Đurović smatra da je mjera kompromisa međurješenje koje će da štiti prava radnika, uz mogućnost veće zarade onih koji budu raspoloženi da rade nedjeljom.

“A sa druge strane, da se omogući poslodavcima da rade nedjeljom. Ali mislim na sezonalni karakter, dakle tri mjeseca ljeti i dva mjeseca zimi. Mi smo turistička destinacija, živimo od turizma. Najave su dobre i siguran sam da će ova sezona biti rekordna”, tvrdi Đurović.

Stoga, kako je rekao, država mora da obezbijedi sve uslove turistima, a jedan od njih je da se osnovne namirnice kupe i nedjeljom.

“Jedan od predloga bio je da svako ko radi nedjeljom neće smjeti da bude angažovan ponedjeljkom i imaće duplu dnevnicu, što znači da će svaki radnik koji bude radio nedjeljom moći da zaradi i do 200 EUR više”, precizirao je Đurović.

On je kazao da nije siguran da bi se takva ideja dopala svakom poslodavcu.

“Ja sam siguran da će mnogi poslodavci donijeti odluku da im se ne isplati da rade nedjeljom ili će im se isplatiti na primorju, ili na Žabljaku i Kolašinu, tokom zimskih mjeseci”, saopštio je Đurović.

On je rekao da se nada da će se doći do dogovora između socijalnih partnera, navodeći da se zna kolika je potreba da prehrambene radnje rade tokom ljeta.

“Moramo naći rješenje na obostrano zadovoljstvo, i radnika i sindikata. Ako nađemo mjeru kompromisa, da se potpiše OKU, da se riješi pitanje radne ili neradne nedjelje, to će biti istorijski dan za odnose poslodavaca i sindikalaca u Crnoj Gori”, kazao je Đurović.

