Mljekarama mlijeko isporučilo 97 odsto kooperanata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tri najveće mljekare Srna, Lazine i Nika su u utorak otkupile mlijeko od 97,4 odsto svojih kooperanata, iako su iz Saveza stočara najavili obustavljanje isporuke mlijeka.

Sa druge strane, pojedini stočari su u utorak protestovali ispred Ministarstva poljoprivrede, gdje su ostavili bidone sa mlijekom i najavili obustavu isporuke mljekarama, piše Pobjeda.

“Vjerujemo da će danas procenat isporuke mlijeka biti blizu 100 odsto i da će farmeri napustiti medijske stranice i u punom kapacitetu se vratiti svojoj osnovnoj djelatnosti – mliječnom stočarstvu”, kazali su Pobjedi iz Udruženja prerađivača mlijeka.

Oni su naveli da je prethodna godina za mliječno stočarstvo bila posebno teška, prije svega zbog suše koja je uslovila nedostatak kabaste stočne hrane, ali i zbog rasta cijena ostalih inputa.

“Kako se teška situacija nastavila i ove godine, nadamo se da će resorno ministarstvo uložiti dodatni napor i naći način da farmeri prebrode neizvjesni period od proljećne sjetve do jesenje žetve i da će pomoći da se mliječno govedarstvo održi”, rekli su iz Udruženja prerađivača.

U tom udruženju vjeruju da u kriznim vremenima Ministarstvo poljoprivrede treba da ima ključnu ulogu za držanje i primarne i sekundarne poroizvodnje mlijeka.

“Uvažavajući kompleksan položaj farmera izvjesno je da će mljekare i pored svoje otežane situacije, za mlijeko otkupljeno od 15. aprila povećati minimalnu otkupnu cijenu sa 30-31 cent na 34 centa, odnosno da će svim farmerima otkupna cijena porasti za minimum dva centa. Prosječno povećanje otkupne cijene za oko tri centa će doprinijeti da prosječna otkupna cijena dosegne 39 centi”, rekli su iz Udruženja prerađivača mlijeka.

Oni su podsjetili da je prosječna otkupna cijena mlijeka u Sloveniji i Hrvatskoj 36,5 centi.

Nekoliko desetina stočara u utorak se u znak protesta okupilo ispred Ministarstva poljoprivrede, gdje su ostavili bidone sa mlijekom za ugrožene građane i najavili obustavu isporuke mljekarama. Rekli su da su donirali mlijeko Narodnoj kuhinji. Najavili su obustavu isporuke mlijeka ako otkupna cijena ne bude 70 centi.

